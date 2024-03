Ufficiale: Lille, Malouda blindato fino al 2027. Il comunicato

Ufficiale il prolungamento di contratto fino al 2027 con il Lille per il giovane classe 2005 Aaron Malouda. Si tratta di un rinnovo in prospettiva per il figlio d’arte, suo papà è l’ex Chelsea e nazionale francese Florent Malouda, dal momento che non è ancora entrato nel giro della prima squadra, pur avendo fatto il suo esordio in Conference League e in Coupe de France. Di seguito il comunicato del club transalpino:

“Il LOSC è lieto di ufficializzare il prolungamento di Aaron Malouda fino al 2027. Arrivato la scorsa estate dal Rennes, il giovane centrocampista ha rapidamente dimostrato le sue qualità e un notevole margine di crescita. Le prestazioni dell’ormai nazionale francese U19 (5 presenze) gli hanno permesso di fare la sua prima presenza in Ligue 1 lo scorso ottobre, contro il Le Havre, e poi pochi giorni dopo in UEFA Europa Conference League, al Klaksvik.”

Foto: Twitter Lille