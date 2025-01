Ufficiale: l’Hellas Verona interrompe il prestito di Alidou

In attesa dei colpi in entrata, l’Hellas Verona comunica l’ufficialità dellinterruzione del prestito di Faride Alidou. Un calciatore non ha convinto a pieno in Italia e che farà ritorno al Francoforte. Questo il comunicato della società scaligera: “Hellas Verona Fc comunica di aver terminato anticipatamente il prestito del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Faride Alidou. Il giocatore farà ritorno all’Eintracht Francoforte. Hellas Verona FC saluta Faride e gli augura il meglio per la sua esperienza professionale”.

FOTO: Sito Hellas Verona