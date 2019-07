Ufficiale: l’ex Sampdoria Denis Baumgartner torna al FK Senica

Dopo cinque anni trascorsi a Genova senza però mai avere la possibilità di incidere con la maglia della Sampdoria, Denis Baumgartner torna all’FK Senica, la squadra dove è cresciuto. L’ex blucerchiato classe 1998, che durante la sua esperienza in Italia è stato anche girato in prestito dal club ligure al Livorno in Serie C, arriva nella squadra slovacca a parametro zero, visto che il suo contratto con la Sampdoria è scaduto. A comunicarlo è stato lo stesso FK Senica sul sito ufficiale.

Foto Sito Ufficiale FK Senica