Ufficiale: l’ex Samp Fernando lascia lo Spartak e firma con il Beijin Guoan

Nuova avventura per Fernando Lucas Martins. L’ex centrocampista della Sampdoria, in blucerchiato nella staginoe 2015/2016, lascia lo Spartak Mosca dopo tre anni e vola in Cina, al Beijing Guoan. A darne l’annuncio è stata la società russa tramite i canali ufficiali: “Spartak e Beijing Guoan hanno trovato un accordo per il trasferimento del centrocampista Fernando al club cinese. Il brasiliano, che gioca con i biancorossi dall’estate del 2016, è stato uno dei fattori determinanti per la vittoria del campionato 2016/2017. Grazie di tutto!”.

Foto Twitter Spartak Mosca