Ufficiale: l’ex Roma Hector Moreno firma con l’Al-Gharafa

Nuova avventura per Hector Moreno. Il difensore messicano classe 1988, che nella prima metà della stagione 2017/2018 ha giocato con la Roma totalizzando solo 6 presenze, lascia la Real Sociedad dopo un anno e mezzo e si trasferisce all’Al-Gharafa, club di prima divisione del Qatar. A darne l’annuncio è stato il suo ex club: “La Real Sociedad e l’Al-Gharafa hanno trovato un accordo per il trasferimento di Hector Moreno al club qatariota. La Real Sociedad ringrazia Hector per la professionalità e la dedizione mostrate durante le sue due stagioni nel nostro club, e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale”. Il giocatore è già in Qatar, accolto dalla dirigenza dell’Al-Gharafa.

Foto Twitter Al-Gharafa