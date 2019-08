Ufficiale: l’ex juventino Sorensen va in prestito allo Young Boys

Frederick Sorensen, difensore danese con un trascorso in Juventus, Bologna e Hellas Verona, si trasferisce in prestito allo Young Boys. È proprio il club svizzero a comunicare la fumata bianca della trattativa con il Colonia. Il classe ’92 lascia la Germania temporaneamente dopo quattro stagioni. Questa la nota ufficiale del club: “Il club Young Boys si rafforza con l’acquisto di Frederik Sörensen: il difensore centrale di 194 cm arriva in prestito fino alla fine della stagione dal Colonia, dove il 27enne ha trascorso le ultime quattro stagioni collezionando 98 presenze, di cui 81 nella Bundesliga. Nel 2010, l’allora giocatore del Lyngby è stato acquistato dalla Juventus; Sörensen ha disputato 69 partite di Serie A con le maglie di Juventus, Bologna e Hellas Verona. Sörensen, che con la Nazionale danese ha finora giocato una sola partita, si allenerà per la prima volta lunedì con lo YB“.

Foto: sito ufficiale Young Boys