Ufficiale: l’ex Inter Lamouchi è il nuovo allenatore del Nottingham Forest

L’ex giocatore di Parma, Inter e Genoa Sabri Lamouchi è il nuovo allenatore del Nottingham Forest. A dare l’annuncio è stato il club inglese, che ha comunicato l’affidamento della panchina all’ex centrocampista francese, che nel 2017/2018 aveva allenato il Rennes. ““Il Nottingham Forest è lieto di annunciare che Sabri Lamouchi è stato nominato nuovo allenatore del club. Lamouchi è stato recentemente in carica al Rennes nel massimo campionato francese, portandoli dalla zona retrocessione a qualificarsi per l’Europa league nel 2017/2018. Ha anche guidato la Costa D’Avorio verso il Mondiale del 2014 e nei quarti di finale della Coppa D’Africa del 2013, vincendo la Qatari Cup e raggiungendo le semifinali della Champions League d’Asia durante il suo incarico all’El Jaish SC. Lamouchi ha anche collezionato più di 470 presenze per club come Monaco, Parma, Inter ed Olympique Marsiglia, giocando inoltre 12 partite con la Nazionale Francese. Sarà assistito da sei nuovi membri dello staff che si uniranno alla prima squadra”.

Foto Sito Ufficiale Nottingham Forest