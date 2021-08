Ufficiale: l’ex Barcellona Krkic al Vissel Kobe

Una nuova avventura sta per cominciare per l’attaccante Bojan Krkic. Lo spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha poi fatto il suo esordio nel calcio professionistico proprio nel club catalano. Annovera esperienze anche a Roma e Milan il classe 1990 prima di tornare in Spagna. La sua ultima esperienza è targata Montreal, ora l’occasione di giocare in Giappone al Vissel Kobe, dove ad attenderlo troverà Iniesta.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk

— Bojan Krkic (@BoKrkic) August 9, 2021