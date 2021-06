Ufficiale: l’ex allenatore Terzic prolunga il contratto e diventa direttore tecnico del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha cambiato allenatore passando da Terzic a Rose, ma l’ex allenatore continuerà con il Borussia con un altro ruolo. Ecco il comunicato: “Edin Terzic estende e assume la carica di Direttore Tecnico. Quando giovedì inizieranno i preparativi del Borussia Dortmund per la stagione 2021/2022, Edin Terzic (38) non farà più parte dello staff tecnico su sua richiesta. L’allenatore dell’ultima seconda metà della stagione ha elaborato un profilo lavorativo con la dirigenza del club e la direzione sportiva in cui può unire la sua esperienza e fungerà da direttore tecnico del Borussia in futuro. Terzic ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2025″.

Foto: Twitter Borussia Dortmund