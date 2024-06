Ufficiale: Lewis Dobbin è un nuovo giocatore dell’Aston Villa

Lewis Dobbin è un nuovo giocatore dell’Aston Villa, lo ha annunciato lo stesso club sul proprio sito. Il 21enne arriva dall’Everton. Ecco la nota del club:

“L’Aston Villa è lieto di annunciare l’ingaggio di Lewis Dobbin dall’Everton. Il 21enne ha fatto il suo debutto in prima squadra per il club di Goodison Park nel 2021 prima di trascorrere la stagione 2022/23 in prestito al Derby County. Dobbin ha giocato regolarmente nelle squadre dell’Everton per tutta la scorsa stagione, segnando il suo primo gol in Premier League contro il Chelsea a dicembre. L’attaccante ha anche rappresentato l’Inghilterra a vari livelli giovanili. Benvenuto, Lewis!”

Foto: instagram Aston Villa