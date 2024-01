Ufficiale: Leverkusen, ecco l’attaccante Iglesias

Rinforzo in attacco per Xabi Alonso dopo l’infortunio di Boniface in Coppa d’Africa: Borja Iglesias è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il comunicato del club: “Benvenuto al Bayer 04, Borja! Il centravanti Borja Iglesias si unisce al Bayer 04 in prestito dal club di prima divisione spagnola Real Betis fino alla fine della stagione. Il trentunenne, che ha vinto la Copa del Rey in Spagna con i biancoverdi nel 2022, indosserà la maglia numero 9. Il Bayer 04 presenta il centravanti esperto, che ha collezionato due presenze internazionali con la Spagna”.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen