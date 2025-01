Ufficiale: Letizia è un nuovo giocatore del Pescara

Colpo grosso per il Pescara, che accoglie il duttile difensore ex Feralpisalò Gaetano Letizia. La formula è un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B. Qui di seguito il comunicato.

il Pescara si dice lieto di comunicare l’arrivo in Casa Pescara dell’esperto terzino classe 1990 Gaetano Letizia. Nella mattina di oggi presso gli uffici del presidente Daniele Sebastiani Il calciatore proveniente dalla società Feralpisalò e con trascorsi importanti in serie A dove registra 90 presenze e serie B con 250 presenze, ha sottoscritto un contratto che lo lega alla PESCARA Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B”.

Foto: Instagram Pescara