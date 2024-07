Ufficiale: Letacek è un nuovo giocatore del Getafe

Il Getafe ha annunciato sul proprio sito l’acquisto di Jiří Letáček che firma per le prossime 4 stagioni. Ecco il comunicato del club: ” Il Getafe C.F. e il Football Club Baník Ostrav hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del portiere Jiří Letáček che firma come biancoblu per le prossime 4 stagioni. Nato a Pardubice (Repubblica Ceca) 25 anni fa, Jiří è un nazionale in tutte le categorie giovanili del suo paese, dall’Under 16 all’Under 21 e la scorsa stagione ha giocato un totale di 32 partite.”

Foto: instagram Getafe