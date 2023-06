Ufficiale: l’Espanyol licenzia il direttore sportivo Domingo Catoira

L’RCD Espanyol ha annunciato, attraverso i suoi canali social, che il direttore sportivo Domingo Catoira è stato sollevato dall’incarico. Così si legge nel comunicato: “Il club ha preso questa decisione dopo la sofferta retrocessione in Seconda Divisione e con la volontà di aprire una nuova fase per il progetto 2023/24. Domingo Catoira è arrivato all’RCD Espanyol tre stagioni fa, ricoprendo il ruolo di segretario tecnico prima di passare al ruolo di direttore sportivo in questa stagione. L’RCD Espanyol desidera augurargli ogni successo per il futuro nella sfera personale e professionale.”

Foto: sito ufficiale Espanyol