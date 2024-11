Ufficiale: lesione al bicipite per Fazzini. Il comunicato

Notizie sicuramente non confortanti per l’Empoli e per Jacopo Fazzini. Il giocatore è stato sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale. Non ancora chiari i tempi di recupero, ma l’Empoli perde sicuramente una pedina importante. Qui di seguito il comunicato del club.

“Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Jacopo Fazzini hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro”.

Foto: Instagram Fazzini