Ufficiale: Leoncini dallo Spezia al Rimini

Il Rimini ha comunicato di aver ingaggiato a titolo definitivo il centrocampista Mattia Leoncini, proveniente dalla primavera dello Spezia. Il giocatore ha firmato un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Di seguito la nota del club romagnolo: “Il Rimini FC annuncia che Mattia Leoncini, è un nuovo giocatore biancorosso. Nato a Firenze il 28 novembre 2004, è un centrocampista centrale di 172 centimetri che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel Prato e arriva dalla Primavera dello Spezia. Le sue doti tecniche e l’indubbia personalità ne hanno reso un perno della squadra che lascia da capitano e lo hanno fatto apprezzare anche da mister Semplici: in questi ultimi mesi Leoncini si è infatti allenato spesso con la prima squadra e il tecnico lo ha fatto esordire nella recente amichevole precampionato di La Turbie contro il Monaco. Il 19enne ha firmato con il Rimini un contratto biennale con opzione per il terzo”.

Foto: sito Rimini