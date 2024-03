Ufficiale: Leonardo Sernicola rinnova con la Cremonese per altri quattro anni

Dopo Tsadjout, arriva il secondo rinnovo di contratto della giornata per la Cremonese. Anche Leonardo Sernicola ha esteso il suo rapporto professionale con il club grigiorosso, legandosi alla società lombarda per altre quattro stagioni, fino al 30 giugno 2028. Questa la nota ufficiale

“U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Leonardo Sernicola per il prolungamento del contratto al 30 giugno 2028. Arrivato in grigiorosso nell’estate 2021, Leo è tra i protagonisti della promozione in Serie A di due stagioni fa. Con la maglia della Cremo ha già collezionato 102 presenze e 5 gol”.

Foto: Instagram Sernicola