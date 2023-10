Ufficiale: Leonardo Colucci nuovo allenatore della SPAL

S.P.A.L. comunica di aver affidato a Leonardo Colucci l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il nuovo allenatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Dopo una lunga carriera da calciatore che lo ha visto superare quota 200 partite in Serie A e 160 in Serie B, vive la sua prima esperienza da allenatore nel 2012 sulla panchina degli allievi nazionali del Bologna F.C., passando l’anno seguente alla guida della formazione Primavera rossoblù dove resta per tre stagioni sportive. Nell’estate del 2016 conclude la sua esperienza nel calcio giovanile divenendo allenatore della Reggiana in Serie C, mentre nelle stagioni sportive seguenti siede sulle panchine di Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno e Juve Stabia per un totale di 173 presenze da allenatore tra i professionisti.

Foto: twitter Spal