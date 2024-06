Ufficiale, Lens: annunciato il nuovo General Manager. Il comunicato

Il Lens, settima forza del campionato francese dopo aver giocato la Champions League nella stagione appena conclusa, ha annunciato il nuovo general manager sul proprio sito. Ecco il comunicato:

“A seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione di sabato 1 giugno, il Racing Club de Lens annuncia cambiamenti nella sua governance. Manager esperto, con un raro profilo di costruttore, Pierre Dréossi entra a far parte del Racing come General Manager. Dopo una ricca carriera da giocatore professionista (più di 450 partite al suo attivo in Division 1), il nativo di Roubaix si è distinto nelle funzioni esecutive che ha ricoperto per quasi 30 anni. Giocatore chiave dello Stade Rennais FC per undici stagioni (2002-2013), club di cui è stato in particolare General Manager, Pierre Dréossi ha ricoperto posizioni dirigenziali al Paris FC (General Manager) e recentemente all’FC Metz (Director of Football). In Artois, su staffetta del presidente Oughourlian, ha gestito il club con un forte tono sportivo e l’ambizione di razionalizzarne le risorse. Per rafforzare questo settore chiave e aiutare Pierre Dréossi nella sua azione, il Racing è lieto di annunciare la nomina di Jean-Louis Leca nel ruolo di coordinatore sportivo. Pioniere del nuovo slancio del club, l’ex portiere emblematico giocherà il più vicino possibile al gruppo professionistico e al centro di allenamento Sang et Or. L’ultima mossa all’interno della gestione sportiva, dai Girondins de Bordeaux, Diego J Lopez si unisce a RCL come capo dell’unità di reclutamento.

Sul versante amministrativo, in una logica di continuità dell’importante lavoro di strutturazione svolto dal ritorno del club in Ligue 1, Benjamin Parrot assume la carica di Vice Direttore Generale. Membro del comitato di gestione, è al centro di tutti i progetti di sviluppo di Racing. Gestirà quotidianamente tutte le funzioni non sportive, contando sulla qualità dei team in campo.”

Foto: logo Lens