Il Tottenham ha annunciato l’arrivo di Clément Lenglet in prestito dal Barcellona fino a fine stagione. Il nazionale francese, 15 presenze con la Nazionale francese, andrà dunque a rinforzare la difesa di Antonio Conte.

Questo è il tweet degli Spurs.

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022