Ufficiale: l’Empoli esercita l’opzione di riacquisto per Canestrelli dall’Albinoleffe

L’Albinoleffe ha annunciato che l’Empoli ha esercitato il diritto di riacquisto per Simone Canestrelli, ecco la nota ufficiale:

“U.C. AlbinoLeffe comunica che l’Empoli Football Club ha esercitato il diritto di riacquisto delle prestazioni sportive del calciatore Simone Canestrelli.

Approdato a Zanica nell’estate 2019, il difensore classe 2000 è divenuto in poco tempo un punto fermo della formazione bluceleste con la quale ha totalizzato 74 presenze e 4 gol.

In entrambe le stagioni ha centrato con la squadra la qualificazione ai Playoff, rendendosi protagonista in quest’ultimo campionato dell’entusiasmante cavalcata sino alla Semifinale Final Four disputata contro l’Alessandria.

A Simone va il nostro ringraziamento per essersi sempre dimostrato un esempio di applicazione e professionalità e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

COMUNICATO UFFICIALE | Simone Canestrelli torna all'@EmpoliCalcio: esercitato il diritto di riacquisto 🔄⚽ ▶ https://t.co/UXJD6PcrXH ✍ pic.twitter.com/fD9U4CtepL — U.C. AlbinoLeffe (@UCAlbinoLeffe) July 1, 2021

Foto: Twitter Albinoleffe