Ufficiale: Leicester, salutano sette calciatori. Il comunicato

Il Leicester comunica sui propri canali ufficiali l’addio di ben sette calciatori della prima squadra dopo la retrocessione in Championship. Si tratta, nel dettaglio, dei difensori Çağlar Söyüncü, Daniel Amartey e Ryan Bertrand, dei centrocampisti Youri Tielemans e Nampalys Mendy e degli attaccanti Ayoze Perez e Tete. Tutti e sette sono attualmente in scadenza di contratto e i loro accordi non saranno rinnovati.

Foto: Leicester Logo