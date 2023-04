Ufficiale: Leicester, risoluzione consensuale con Rodgers

Brendan Rodgers lascia il Leicester City. Il tecnico ha raggiunto la risoluzione consensuale con le Foxes dopo quattro anni, si attende ora la nomina del nuovo tecnico. Fatale la sconfitta subita ieri per 2-1 sul campo del Crystal Palace.

Si parla di una soluzione interna per il Leicester City fino a fine stagione.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.

