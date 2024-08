Ufficiale: Leicester, McAteer ha rinnovato fino al 2028

Il Leicester ha blindato il suo talento Kasey McAteer. L’esterno delle Foxes ha firmato un contratto fino al 2028 con gli inglesi, a testimonianza della fiducia della società nei suoi confronti. Di seguito il comunicato integrale: “Il Leicester City è lieto di confermare che il talentuoso Kasey McAteer, ex calciatore dell’Academy, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club, estendendo il suo contratto almeno fino al 2028. Il 22enne, arrivato al City all’età di otto anni, ha esordito in prima squadra contro il Newcastle United nel dicembre 2021. Dopo essersi affermato come giocatore chiave per la Development Squad del Club, l’ala ha avuto una stagione di successo la scorsa stagione e ha aiutato i Foxes a tornare immediatamente in Premier League come vincitori dello Sky Bet Championship. Ha segnato il suo primo gol da senior al Rotherham United nell’agosto 2023 e la scorsa stagione ha segnato altre sei reti in tutte le competizioni. Il gol di McAteer contro i Millers è stato seguito da reti in importanti vittorie in campionato contro Southampton, Norwich City, Stoke City e Preston North End, mentre l’ala è andata a segno anche nella Coppa di Lega contro il Liverpool”.

Foto: Instagram Leicester