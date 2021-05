Ufficiale: Leicester, il capitano Morgan si ritira a fine stagione

Il Leicester ha annunciato che il capitano Wes Morgan (37 anni) ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato al termine di questa stagione. Il difensore è stato uno dei protagonisti della storia recente dei Foxes con la vittoria del titolo nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina.

Ecco il comunicato: “Il nostro capitano Wes Morgan si ritirerà alla fine della stagione dopo nove anni di grandi successi e una carriera in cui ha disputato oltre 750 partite tra i professionisti”.

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games 💙#ThankYouWes

— Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021