Il Leeds ha comunicato ufficialmente che Marcelo Bielsa, l’allenatore del club inglese, ha firmato il rinnovo per un’altra stagione. Il “Loco” Bielsa allena il Leeds dal 2018, quando arrivò dopo l’esperienza al Lille in Francia. Nella scorsa stagione ha riportato il club in Premier.

✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club — Leeds United (@LUFC) September 11, 2020

Foto: Marca