Ufficiale: Leeds-Bielsa, esercitata l’opzione di rinnovo

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Leeds ha annunciato di aver esercitato l’opzione del rinnovo del tecnico Marcelo Bielsa. El Loco è stato pertanto confermato sulla panchina del club inglese in vista della prossima stagione.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season

— Leeds United (@LUFC) May 28, 2019