Ufficiale: Lee Carsley è il nuovo ct ad interim dell’Inghilterra

L’Inghilterra, dopo l’addio di Southgate, ha deciso di ripartire per ora da Lee Carsley, ct dell’under 21: “Lee Carsley è stato nominato allenatore ad interim della nazionale maggiore inglese in vista dell’inizio della stagione 2024-25 della UEFA Nations League. Carsley lascerà il suo ruolo di responsabile della MU21s, inizialmente per le partite di settembre in trasferta contro la Repubblica d’Irlanda e in casa contro la Finlandia , ma con l’idea di mantenere l’incarico per tutto l’autunno mentre prosegue il processo di reclutamento da parte della FA per un nuovo allenatore permanente. Il cinquantenne è capo allenatore della MU21 da luglio 2021 e l’anno scorso ha guidato gli Young Lions al primo campionato europeo UEFA U21 dal 1984. In precedenza, Carsley ha ricoperto vari ruoli di allenatore nelle squadre di sviluppo dell’Inghilterra ed è stato brevemente responsabile della MU20. L’apprezzato allenatore ha preso parte agli ultimi tre tornei più importanti supportando l’intero team tecnico durante UEFA EURO 2020, la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar e UEFA EURO 2024 in Germania. Carsley vanta inoltre una vasta esperienza a livello di club, avendo lavorato a stretto contatto con le prime squadre del Coventry City, dello Sheffield United, del Brentford, del Manchester City e del Birmingham City. Da giocatore, il centrocampista nato a Birmingham ha collezionato 340 presenze nella massima serie e collezionato 40 presenze con la Repubblica d’Irlanda, partecipando anche alla Coppa del Mondo FIFA del 2002. Carsley ha detto: “È un onore salire sul ring e guidare questa squadra inglese ad interim. Poiché conosco molto bene i giocatori e il ciclo del calcio internazionale, ha senso per me guidare la squadra mentre la FA continua il processo per reclutare un nuovo allenatore. La mia priorità principale è garantire continuità e il nostro obiettivo è assicurarci la promozione nella UEFA Nations League”. Mark Bullingham, CEO della FA, ha affermato: “Lee è un allenatore fantastico, ben noto alla maggior parte della nostra attuale squadra senior, avendo lavorato con la maggior parte di loro a livello internazionale o di club. Ci offre una soluzione provvisoria molto forte e siamo certi che si comporterà bene nelle prossime partite della UEFA Nations League. Siamo grati a Lee per essersi fatto avanti per gestire la squadra mentre continuiamo con il nostro processo di reclutamento”.

Foto: instagram Inghilterra