Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’arrivo di Luciano De Paola come nuovo allenatore della Prima Squadra bluceleste. Mister De Paola nasce a Crotone (KR) il 30 maggio 1961 e dopo una lunga carriera da giocatore, con presenze anche in Serie A, inizia ad allenare dal 1999. Ritiratosi dal calcio giocato, guida per sette stagioni la Primavera del Brescia. L’Arezzo, in C1, è la tappa di partenza alla guida di una prima squadra nel percorso di formazione di mister De Paola che, nel corso degli anni, guiderà altri club tra cui il Darfo Boario, il Trento, l’AlzanoCene, il Piacenza e il Lecco, dove subentra nell’ottobre 2015 fino al termine della stagione, vincendo i Playoff di Serie D.

Il recente passato di Luciano De Paola è caratterizzato dalle esperienze in Serie D a Trento (2018-19) e Savona (2019-2020) per poi fare ritorno alla Pergolettese in Serie C nella stagione passata (2020-2021).

Nel pomeriggio dirigerà la sua prima seduta di allenamento al “Rigamonti-Ceppi”.

Foto: Sito Lecco