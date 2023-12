Ufficiale: Lecce, tesserato il giovane Esposito. Verrà aggregato alla Primavera

Innesto in prospettiva per il Lecce, da sempre attento alla cosiddetta ‘linea verde’. Tramite un comunicato, il club salentino ha comunicato di aver tesserato il giovane classe 2005 Sebastian Esposito. Si tratta di un difensore centrale nato e cresciuto in Australia. Verrà aggregato alla formazione Primavera. Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Sebastian Esposito, nell’ultima stagione al Melbourne City. Il marcatore classe 2005, con passaporto italiano, sarà a disposizione della formazione Primavera 1”.

Foto: Lecce logo