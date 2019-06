Ufficiale: Lecce, rinnovo fino al 2022 per il direttore sportivo Meluso

Importante rinnovo in casa Lecce. Il club salentino, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato il prolungamento del contratto con il direttore sportivo Mauro Meluso, che ha firmato un nuovo accordo fino al 2022. Di seguito la nota: “L’U.S. Lecce S.p.A comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento, per altre due stagioni sportive, del contratto economico del Direttore Sportivo Mauro Meluso. Per effetto di tali intese, modulate in base alla categoria di appartenenza, la nuova scadenza del rapporto professionale tra il club ed il sig. Meluso è stata fissata al 30/6/2022”.