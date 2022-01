Ufficiale: Lecce, domani visite mediche per Simic

Il Lecce ha annunciato un nuovo innesto, ovvero il difensore Lorenco Simic, che domani effettuerà le visite mediche con il club salentino.

Lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lorenco Simic, difensore croato classe ’96, domani sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito presso il Centro Biolab di Cutrofiano. In Italia, Simic, ha collezionato 14 presenze e un gol in Serie A con la maglia della Spal e 15 presenze e tre gol in Serie B con la maglia dell’Empoli”.