Ufficiale: Lecce-Cagliari non si gioca, gara rinviata per maltempo

Dopo tre sopralluoghi in campo, Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, ha comunicato ai capitani di Lecce e Cagliari, rispettivamente Fabio Lucioni e Radja Nainggolan, che la partita non si giocherà. A causa della pioggia battente e del terreno in precarie condizioni, Lecce-Cagliari non si giocherà. Probabilmente la partita sarà recuperata domani, ma presto arriveranno comunicazioni ufficiali in tal senso.