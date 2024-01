Ufficiale: Lecce, annunciato l’acquisto di Santiago Pierotti. Lunedì in Italia per le visite mediche

Il Lecce ha annunciato l’acquisto di Santiago Pierotti, ala destra classe 2001, in arrivo direttamente dall’Argentina. Il contratto e le firme sono state depositate. Lunedì l’esterno offensivo, attualmente in forza al Colon Santa Fè, sarà in Italia per le visite mediche.

Questa la nota dei salentini: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti, esterno offensivo argentino classe 2001, acquistato a titolo definitivo, lunedì prossimo sarà a Lecce per sostenere le visite mediche”.

January 13, 2024

