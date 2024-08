Ufficiale: Le Normand all’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Le Normand: “Robin Le Normand (Pabu, Côtes d’Armor, Francia, 11 novembre 1996) è un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid dopo aver firmato il contratto che lo legherà al nostro club per cinque stagioni. Il nuovissimo campione di Euro 2024 arriva nella nostra realtà, dalla Real Sociedad, per rinforzare la linea difensiva e si caratterizza per la sua potenza fisica, la sua ottima condizione in uscita con la palla giocata e la sua forza nelle azioni difensive grazie ai suoi 187 altezza cm. Ha iniziato la sua carriera calcistica a soli 11 anni quando ha firmato per lo Stade Brestois ed è cresciuto nelle giovanili della squadra francese fino al suo debutto in Ligue 2 nella stagione 2015/2016. La sua leadership al centro della difesa ha fatto sì che la Real Sociedad prestasse attenzione a lui. Ha giocato per la squadra di riserva della squadra basca per tre stagioni, gareggiando infine per la promozione in Seconda Divisione. Ha fatto il salto in prima squadra nella stagione 18/19, quando ha esordito in una partita ufficiale contro il Real Betis. Due anni dopo il suo debutto vinse il titolo della Copa del Rey battendo in finale l’Athletic Club. Giocatore di 27 anni, ha difeso la squadra di San Sebastian in 221 partite e ha segnato 6 gol. Ha giocato 17 volte in nazionale con la squadra spagnola, con la cui maglia ha vinto la Nations League nel 2023 e, recentemente, Euro 2024. Nel torneo continentale disputato in Germania, Le Normand è stato titolare 6 delle 7 partite giocate dalla Roja ‘, assente – per squalifica – solo nella semifinale contro la Francia. Il difensore ha superato la relativa visita medica presso l’Unità di Medicina dello Sport Vithas I Invictum”.

Foto: instagram Atletico Madrid