Ufficiale: Le Fee lascia la Roma. E’ un nuovo giocatore del Sunderland

Enzo Le Fee è un nuovo giocatore del Sunderland. Il centrocampista lascia la Roma in prestito.

Questa la nota del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Sunderland per la cessione a titolo temporaneo di Enzo Le Fée. L’operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato nella Capitale nel 2024, il centrocampista ha collezionato 10 presenze in giallorosso. Il Club augura a Enzo le migliori fortune per questa nuova avventura nel calcio inglese”.

✍️ We are delighted to announce the loan signing of Enzo Le Fée from AS Roma!

Welcome to Sunderland, Enzo! ❤️

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 10, 2025