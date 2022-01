Ufficiale: Lazio, Escalante ceduto in prestito all’Alaves

Movimento in uscita in casa Lazio che ha ceduto in prestito all’Alaves il calciatore, Gonzalo Escalante.

Questa la nota del club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés”.

Foto: Twitter personale