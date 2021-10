Ufficiale: Lazio, arrivano due rinnovi. Acerbi fino al 2025, Immobile fino al 2026

Arrivano due rinnovi importantissimi in casa Lazio. Non tramite un comunicato ufficiale del club biancoceleste ma grazie al prospetto di bilancio presentato in queste ore. Si può leggere che ci sono due rinnovi presentati diversi mesi fa.

Ciro Immobile ha sottoscritto un prolungamento del contratto fino al 2026, con somma identica rispetto a quella precedente, circa 3,5 milioni più premi. Mentre il difensore centrale, Francesco Acerbi, ha prolungato fino al 2025 a circa 2 milioni di euro più premi. Entrambi avevano fatto questa operazione prima della fine della passata stagione, oggi é diventata ufficiale tramite il prospetto del bilancio.

Foto: Twitter Lazio