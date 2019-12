Ufficiale, l’Avellino cambia proprietà: club ceduto al gruppo IDC

Ora è ufficiale: l’US Avellino cambia proprietà. Come si legge in un comunicato ufficiale della IDC, questa mattina si è conclusa la cessione di quote dell’US Avellino 1912 detenute dal Dott. Francesco Baldassarre, custode giudiziario nominato dalla Procura presso il Tribunale di Avellino. Nicola Circelli in qualità di amministratore unico della IDC srl ha acquistato l’intera partecipazione sociale. Il grande lavoro di aggregazione iniziato da Aniello Martone oggi ha consentito il passaggio di proprietà della società. Con successivo comunicato verrà stabilita la data di presentazione alla stampa della nuova proprietà, che desidera incontrare quanto prima il Sindaco di Avellino dott. Gianluca Festa che ha sempre seguito con partecipazione e garbo la vicenda. Al definitivo compimento dell’operazione, la IDC rivolge un ringraziamento speciale a Filippo Polcino che, insieme ai consulenti dott.Gianni De Vita, avv.Eduardo Chiaccio e avv.Luigi Petrillo, ha condotto in porto una trattativa molto complessa. Va ringraziato, inoltre, il custode giudiziario a cui va dato il merito di essersi costantemente battuto per la sopravvivenza della società. La IDC auspica che con l’aiuto dei tifosi, delle sane forze imprenditoriali locali, e delle risorse umane aziendali si possano raggiungere i traguardi sportivi che la città di Avellino merita“.