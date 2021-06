Ufficiale: Lauro è il nuovo allenatore del Mantova

Con un comunicato il Mantova ha reso noto la scelta di affidare la squadra al nuovo allenatore Maurizio Lauro. ecco il comunicato: “Mantova 1911 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra, con contratto biennale, a Maurizio Lauro. Nato a Ischia il 12 marzo 1981, il nuovo allenatore biancorosso durante la carriera da calciatore – tra Serie A, Serie B e Serie C – ha indossato maglie prestigiose, passando per Chieti ed arrivando, fra le tante, a vestire le divise di Ascoli, Reggina, Cesena e Ternana. Da allenatore ha debuttato nel 2015 sulla panchina dell’Ancona, in Serie C, come collaboratore del tecnico Cornacchini. Dopo l’esperienza alla guida degli Allievi della Cuprense, entra a far parte dello staff della Sangiustese, in cui ricopre il ruolo di collaboratore tecnico di Mirko Cudini. In seguito ad una parentesi nelle giovanili dell’Ascoli nel 2017, approda al Castelfidardo, con cui vince il Campionato di Eccellenza e sfiora i playoff in Serie D. Mantova 1911 dà ufficialmente il benvenuto a Mister Maurizio Lauro, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nelle prossime stagioni in Serie C”.