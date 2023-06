Ufficiale: L’Audace Cerignola saluta Pazienza e il suo staff

Si conclude l’esperienza di Michele Pazienza e del suo staff all’Audace Cerignola. A comunicarlo, la stessa società, con il seguente comunicato: “La S.S. Audace Cerignola comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Michele Pazienza. Con lui salutano Cerignola l’allenatore in seconda Antonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila.

Dopo lo stop del campionato di serie D per pandemia, nell’estate 2020, arriva sulla panchina gialloblu, conquistando nella stagione calcistica 2020/21 un lusinghiero 7° posto, sfiorando di poco la qualificazione ai play-off. Nella stagione 2021/22 è l’allenatore dello storico ritorno dell’Audace Cerignola in serie C dopo 85 anni dall’ultima promozione. Tornato nel professionismo raggiunge con noi la 5^ posizione, staccando il visto per i play-off di girone sino a conseguire la qualificazione alla fase nazionale, tra le prime otto compagini d’Italia a contendersi un posto per la serie B”.

Foto: Sito Audace Cerignola