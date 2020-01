Ufficiale: l’attaccante Stanco torna al Cittadella. Il comunicato

L’A.S. Cittadella comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FeralpiSalò per l’arrivo a Cittadella di Francesco Stanco. Per l’attaccante modenese si tratta di un ritorno sotto le mura, nella seconda metà della stagione 2014/15 Stanco vestì infatti la maglia granata collezionando 20 presenze e andando a segno 6 volte. Dopo Cittadella il rientro a Modena e le esperienze con Cremonese, Sambenedettese e nella prima parte di questa stagione con la FeralpiSalò. A Francesco il nostro bentornato e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori. Da oggi pomeriggio a lavoro con mister Venturato.

Foto: Cittadella Twitter