Ufficiale: l’attaccante Obafemi al Burnley. Il video social

Il Burnley si assicura le prestazioni dell’attaccante irlandese Michael Obafemi. Il ventiduenne, classe 2000, arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Swansea City. Lascia il club del Galles (dodicesimo in classifica) per unirsi ai The Clarets primi in classifica e spediti verso il ritorno in Premier League. La squadra guidata dall’ex difensore Vincent Kompany ha un vantaggio rassicurante sulla zona playoff con diciassette punti di vantaggio sul Middlesbrough terzo (una partita in meno per il Burnley).

Foto: sito ufficiale Burnley