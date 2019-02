Il Cadice, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, nelle scorse ore ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento di Vincenzo Rennella. L’attaccante italiano, nato in Francia, era svincolato dopo la prima parte di campionato con l’Extremadura e ha firmato fino al termine della stagione con il club andaluso che milita in Segunda Division.

Foto: Cadice sito ufficiale