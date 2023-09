Ufficiale: l’attaccante del PSG Housni in prestito all’Al-Sadd

Proseguono i movimenti in entrata del campionato qatariota, che vedrà un altro giocatore del Paris Saint-Germain approdare in patria dopo gli arrivi di Verratti e Draxler. Si tratta di Ilyes Housni, attaccante di origini marocchine che è stato ceduto ufficialmente in prestito all’Al-Sadd.

Foto: Instagram Housni