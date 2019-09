Ufficiale: l’attaccante Carrillo torna in prestito al Leganes

Il Leganes annuncia di aver preso in prestito dal Southampton l’attaccante argentino Guido Carrillo, già nelle fila biancoblu nella passata stagione. Questo il comunicato del club spagnolo: “Il CD Leganes e il Southampton hanno trovato un accordo per la nuova cessione per una stagione dell’attaccante argentino Guido Marcelo Carrillo, 28 anni. L’attaccante argentino tornerà a giocare in biancoblu dopo aver fatto già nella passata stagione, segnando sei gol in trentatré partite. L’ariete non occupa un posto da extracomunitario perché possiede il passaporto italiano. Vestirà la maglia numero 18“.

Foto: sito ufficiale Leganes