Ufficiale: Latki è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo

Erald Latki è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo. Il centrocampista ha firmato un biennale. Di seguito il comunicato del club di Serie C: “Erald Lakti è Gialloceleste. Il centrocampista italo-albanese classe Duemila ha scelto l’Arzignano Valchiampo firmando un contratto biennale che lo lega al club fino al 2025. Nella stagione appena conclusa, con la maglia del Lecco, ha conquistato da protagonista la promozione in Serie B siglando, al Rigamonti-Ceppi, la sua terza rete nei Professionisti nel ritorno della finalissima Play Off contro il Foggia”.

Foto: sito Arzignano