Ufficiale: Latina, il nuovo allenatore è Di Donato

Il Latina Calcio 1932 ha definito ed ufficializza l’arrivo del tecnico Daniele Di Donato. Il nuovo allenatore nerazzurro ha sottoscritto in mattinata il contratto che lo legherà al club pontino. Domani, giovedì 12 agosto, alle ore 15 presso la sala stampa ‘Amodio’ dello stadio Francioni, si terrà la conferenza stampa di presentazione del trainer chiamato a guidare la formazione nerazzurra nel prossimo campionato di Serie C.

Insieme a mister Di Donato sarà presente lo staff tecnico: il vice Daniele Bedetti e Nicola Albarella, riconfermato in qualità di preparatore atletico. il preparatore dei portieri invece è in fase di definizione e nelle prossime ore sarà contrattualizzato.

Foto: Logo Latina