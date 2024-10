Ufficiale: Latina, esonerato Padalino

Il Latina ha esonerato l’allenatore Pasquale Padalino. Il tecnico paga un difficile inizio di stagione nel girone C di Lega Pro.

Questa la nota: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali”.

Foto: logo Latina