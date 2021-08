Ufficiale: Latina, arriva Ercolano in prestito dalla Sampdoria

Nuovo colpo in entrata per il Latina Calcio 1932. La società nerazzurra ufficializza il prestito per un anno dalla Sampdoria del giovane difensore Emanuel Ercolano.

Foto: Twitter Latina